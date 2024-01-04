الوراثة والعمر.. 5 عوامل حاسمة تقود لـ"السكري 2" تبرزها "الصحة العامة"

وأضافت في عرضها للعوامل؛ مشيرة إلى "قلة النشاط البدني"؛ حيث عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم يؤثر، بالإضافة إلى "العمر" الذي يعد عاملًا واضحًا فيمن هم أكبر من 45 سنة.