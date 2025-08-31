"قوة غذائية بعد الثلاجة".. تقرير: 7 أطعمة تزيد فائدتها إذا تناولتها باردة

في عالم التغذية، يُعتقد دائمًا أن الطعام الطازج الساخن هو الأفضل، لكن تقريرًا حديثًا نشره موقع "Health" يكشف أن تبريد بعض الأطعمة قد يزيد قيمتها الغذائية بشكل ملحوظ. هذه العملية لا تؤثر فقط على المذاق والقوام، بل تجعل المكونات أكثر فائدة للجسم، خاصة في التحكم بسكر الدم ودعم صحة الأمعاء.