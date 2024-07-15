"السناك الرياضي" يحل مشكلة صعوبة الاستمرار في ممارسة الرياضة

أوضح بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، أن ما يزيد على 50% من الأشخاص يواجهون صعوبة الاستمرار في ممارسة النشاط البدني الاعتيادي؛ ما يتطلب وجود "السناك الرياضي" كحل بديل.
وقال "الأحمدي"، خلال حديثه لبرنامج "من السعودية": إن السناك الرياضي يقوم على تقسيم النشاط البدني إلى فترات قصيرة ومتكررة على مدار اليوم، بدلًا من الجلسات الطويلة.
وأضاف أن ذلك يسهل الالتزام بالتمارين البدنية، موضحًا أن هذا الأسلوب لا يساهم فقط في تحسين اللياقة البدنية، بل يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة والتعب.
وتحدث عن الممارسة الصحيحة للنشاط البدني بطريقة آمنة، موضحًا أن السناك الرياضي، يمكن أن يتضمن تمارين بسيطة مثل: المشي السريع، وصعود الدرج، وتمارين الإطالة، التي يمكن ممارستها بسهولة في أي مكان وزمان.
وشدد "الأحمدي" على أهمية هذا النهج في تعزيز النشاط البدني بين الأفراد، خاصةً لأولئك الذين يجدون صعوبة في الالتزام بروتين التمارين التقليدي.
وأكد أن السناك الرياضي، يقدم بديلًا فعالًا يساعد على تحسين الصحة العامة واللياقة البدنية بطريقة أكثر مرونة ويسرًا.