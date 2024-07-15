"السناك الرياضي" يحل مشكلة صعوبة الاستمرار في ممارسة الرياضة

وتحدث عن الممارسة الصحيحة للنشاط البدني بطريقة آمنة، موضحًا أن السناك الرياضي، يمكن أن يتضمن تمارين بسيطة مثل: المشي السريع، وصعود الدرج، وتمارين الإطالة، التي يمكن ممارستها بسهولة في أي مكان وزمان.