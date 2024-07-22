أدّ صلاتك وامشّ وأشرب وابتعد.. 10 نصائح من "الخضيري" تهديك صحة جيدة

وأوضح "الحضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه وللحصول على صحة جيدة، قم بأداء صلاتك وزد إيمانك وحافظ على روحانيتك، وتحرك وامشّ كثيراً، واشرب كثيرًا من الماء، وتناول الألياف وتشمل النخالة.