أدّ صلاتك وامشّ وأشرب وابتعد.. 10 نصائح من "الخضيري" تهديك صحة جيدة

قدم أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، 10 نصائح للحصول على صحة جيدة.
وأوضح "الحضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه وللحصول على صحة جيدة، قم بأداء صلاتك وزد إيمانك وحافظ على روحانيتك، وتحرك وامشّ كثيراً، واشرب كثيرًا من الماء، وتناول الألياف وتشمل النخالة.
وأضاف: "ابتعد عن الدقيق الأبيض، وتجنب المعجنات والحلويات والمقليات، وأترك الحلويات التي من عجين وسكر وشيرة وسمن صناعي، وتناول الورقيات كالخس والخضار كالخيار والكوسة والفاصوليا بأليافها (وليس حبًا فقط).
وتابع: "تناول البازلاء والتفاح بقشوره والبرتقال باللب وليس عصيرًا مائيًا، وتناول الجلي فهو ألياف ذائبة، وتناول الحبوب الكاملة، مثل الشياء والكتان والفول والعدس والذرة كاملة بقشورها".