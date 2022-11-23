حميات وهمية وهوس ولهفة.. ثالوث خادع يستقطب الباحثين عن إنقاص الوزن

وبحسب "سوسن" فإن التسويق للحميات الغذائية غير العلمية، عادة ما يكون مرفقًا مع عبارات مثل "حارقة الدهون" أو "هكذا يمكن خسارة من 6 إلى 10 كيلوغرامات في أسبوع"، لافتة إلى أن دور الحميات المضللة يكون في بعض الأحيان التشجيع على استعمال منتجات باهظة الثمن تساعد في التنحيف.