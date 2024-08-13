"ألم وحرقة بالصدر".. تعرّف على 3 أعراض لـ"ارتجاع المريء"

أبرز مستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، 3 أعراض من أعراض الارتجاع المريئي، مبينًا طبيعتهم.
وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الشعور بألم وحرقة في الصدر قد تصل إلى الحلق مما يسبب احتقانه والتهاب الحنجرة" من أعراض الارتجاع المريئي.
وأضاف: من الأعراض "الشعور بطعم حامض في الفم والتهاب اللثة والأسنان، وسوء رائحة الفم، وألم أو صعوبة البلع وسعال جاف".
وفي إنفوجرافيك توعوي اليوم قال المستشفى: من مهيجات الارتجاع: المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية وغيرها، وأيضًا تناول الأطعمة الحارة.