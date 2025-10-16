مع تقلبات الخريف.. خبراء يوصون بـ 10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة

يؤكد خبراء الصحة أن دمج هذه الأطعمة ضمن النظام اليومي يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، فالتنوع الغذائي هو المفتاح للحفاظ على مناعة قوية خلال المواسم الباردة.