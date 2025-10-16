مع تقلبات الخريف.. خبراء يوصون بـ 10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة

مع انخفاض درجات الحرارة وبداية تقلبات الطقس، يبرز دور التغذية كخط دفاع أول ضد العدوى والأمراض الموسمية، وفقاً لتحليل حديث يشدد على ضرورة دعم الجهاز المناعي عبر قائمة محددة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.
أفاد تقرير صادر عن موقع "تايمز أوف إنديا" بضرورة تغيير العادات الغذائية بالتزامن مع نهاية الصيف وبداية فصل الخريف الذي يتميز بتقلباته الجوية المائلة للبرودة.
وشدد التقرير على أهمية تناول مجموعة متنوعة من المغذيات "للوقاية من العدوى والأمراض"، وهي:
- الحمضيات: الليمون والبرتقال والغريب فروت غنية بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء.
- الخضراوات الورقية: السبانخ والكرنب مصدر لفيتامينات A وC وK ومضادات الأكسدة.
- الفلفل الحلو: يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين سي لدعم المناعة.
-المكسرات والبذور: اللوز والجوز وبذور عباد الشمس تزود الجسم بفيتامين E والزنك والدهون الصحية.
-التوت: يقدم مضادات أكسدة قوية إضافة إلى البروتين والدهون المفيدة.
-الأسماك الزيتية: السلمون والسردين غنيان بفيتامين د وأحماض أوميغا-3.
-البيض: مصدر متكامل للبروتين وفيتامين B6.
-البقوليات: العدس والفاصوليا توفر البروتين والألياف وفيتامينات B.
-الثوم والزنجبيل: تمتازان بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.
-الأطعمة المخمرة: الزبادي والكمبوتشا تدعم صحة الأمعاء بالبروبيوتيك.
يؤكد خبراء الصحة أن دمج هذه الأطعمة ضمن النظام اليومي يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، فالتنوع الغذائي هو المفتاح للحفاظ على مناعة قوية خلال المواسم الباردة.