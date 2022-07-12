قدرتك العقلية على المحك.. ماذا يفعل نقص "B12" بجهازك العصبي؟!

وعلى الرغم من أن عديداً من الأعراض تتحسّن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسبّبها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للشفاء إذا تُركت دون علاج". وكلما تُركت الحالة دون علاج، زادت فرص حدوث ضررٍ دائم.