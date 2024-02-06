تنصح بتناوله على معدة فارغة.. دراسة أمريكية: هذا ما يفعله زيت الزيتون لصحتك

ويعد الإمساك، وهو حركات الأمعاء غير المتكررة أو غير المريحة، من بين أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعاً، ووفقاً لورقة بحثية نشرتها مؤسسة "كليفلاند كلينيك": "يحدث الإمساك لأن القولون (الأمعاء الغليظة) يمتص كثيراً من الماء من الفضلات، وهذا يجففها، ما يجعل من الصعب دفعها خارج الجسم".