بينها البيض والطماطم.. تعرّف على أفضل 9 أطعمة ومشروبات لصحة القلب

العديد من الفوائد الصحية للقلب من براعم بروكسل تُنسب إلى الألياف، والكاروتينات، وحمض الفوليك، والألياف، والفيتامينات C وE وK، بالإضافة إلى مركبات الكبريت، والتي تسمى الجلوكوزينات، والتي لها مضادات الالتهاب القوية ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الكوليسترول الضار.