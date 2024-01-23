"لأننا نشتهي الطعام بأعيننا".. ما الفرق بين الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر؟ وأيها صحي أكثر؟

ولدى الفلفل الأصفر والبرتقالي قدرٌ متوسط من العناصر الغذائية ومستوى الحلاوة؛ لكنهما رغم ذلك مصدران جيدان لفيتامين "سي" وفيتامين "أ"، واللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تفيد صحة العين.