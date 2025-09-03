دراسة تحذر: آثار التدخين السلبي تنتقل من الآباء إلى الأبناء

وبحسب ما نقلته شبكة "يورونيوز"، شملت الدراسة 890 أبًا وُلد أطفالهم في ستينيات القرن الماضي، وتمت متابعة حالاتهم حتى بلغوا 53 عامًا. وأظهرت النتائج أن الأبناء الذين تعرض آباؤهم للتدخين السلبي كانوا أكثر عرضة بنسبة 56% لضعف وظائف الرئة عند بلوغهم منتصف الخمسينيات، حتى في حال عدم تشخيصهم بأمراض تنفسية مزمنة.