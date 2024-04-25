الدواء ولا للفوضى.. حماية كبار السن من السقوط في 5 نصائح من "القصيم الصحي"

وأوضح أن "المواظبة على الفحوصات الدورية، وخصوصًا النظر وضغط الدم" من نصائح حماية كبار السنّ من السقوط، بالإضافة إلى "تجنب الفوضى والحفاظ على ترتيب المنزل"، و"ممارسة الرياضة لتقوية العضلات والتوازن".