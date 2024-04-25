الدواء ولا للفوضى.. حماية كبار السن من السقوط في 5 نصائح من "القصيم الصحي"

قدّم تجمعُ القصيم الصحي حزمةً من النصائح لحماية كبار السن من السقوط، منبّهًا إلى أهمية الفحوصات الدورية وممارسة الرياضة.
وأشار التجمع عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن من هذه النصائح "الاستخدام الآمن للدواء والمراجعة الدورية لقائمة الأدوية مع الفريق الطبي"، واستخدام التجهيزات للمساعدة على الحركة وعدم التردّد في طلب المساعدة".
وأوضح أن "المواظبة على الفحوصات الدورية، وخصوصًا النظر وضغط الدم" من نصائح حماية كبار السنّ من السقوط، بالإضافة إلى "تجنب الفوضى والحفاظ على ترتيب المنزل"، و"ممارسة الرياضة لتقوية العضلات والتوازن".