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زيادة التهيج العصبي والعضلي.. "الصحة" توضّح الآثار الجانبية لنقص الكالسيوم
دعت إلى ضرورة التعرف على أسباب نقصه قبل اللجوء للمكملات
حذّرت وزارة الصحة من الآثار الجانبية لنقص الكالسيوم في الجسم، داعية إلى ضرورة التعرف على أسباب نقصه قبل اللجوء للمكملات.
وأكدت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية "عش بصحة" أن نقص الكالسيوم في الجسم يسبب زيادة التهيج العصبي العضلي؛ حيث يصاحبه تنميل حول الفم، والوخز في اليدين والقدمين، وتشنجات العضلات.
وأضافت أن نقص عنصر الكالسيوم في الجسم يسبب أيضًا ليونة في العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.