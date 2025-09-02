السر في كبسولة.. دراسة تكشف دور فيتامين د في إبطاء الشيخوخة

أشارت دراسة حديثة من جامعة أوغوستا في الولايات المتحدة إلى أن مكملات فيتامين د قد تساعد في إبطاء الشيخوخة، مما يعزز الآمال بإمكانية التمتع بصحة أفضل لفترة أطول.
ووفقًا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس، اكتشف الباحثون أن تناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا يساهم في الحفاظ على التيلوميرات، وهي أغطية الكروموسومات التي تحمي الحمض النووي من التلف أثناء انقسام الخلايا.
تقصير التيلوميرات يرتبط بزيادة مخاطر أمراض الشيخوخة، مثل السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل العظمي، كما أن التدخين والإجهاد المزمن والاكتئاب يسرّعون من تآكلها.
ويلعب فيتامين د دورًا تقليديًا في تعزيز صحة العظام عبر المساعدة على امتصاص الكالسيوم، وهو ما يجعله ضروريًا للأطفال والمراهقين وكبار السن، خاصةً ممن لا يتعرضون للشمس بشكل كافٍ.
ولا تقتصر فوائده على العظام، إذ يدعم جهاز المناعة ويقلل التهابات الجهاز التنفسي، خصوصًا لدى من يعانون من نقصه.
وتشير أبحاث أولية إلى أنه قد يساعد في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل الروماتويد والذئبة والتصلب المتعدد، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات.
لكن تبقى الجرعة المثالية محل جدل. فبينما استخدم الباحثون 2000 وحدة يوميًا، توصي الهيئات الصحية بجرعات أقل (600 وحدة لمن هم دون السبعين و800 وحدة لكبار السن).
ويؤكد الخبراء أن الجرعة المناسبة تعتمد على عوامل فردية تشمل مستوى الفيتامين في الدم والنظام الغذائي والتفاعل مع عناصر غذائية أخرى.
ورغم النتائج المبشرة، يشير العلماء إلى أن الأساسيات مثل التغذية المتوازنة، النشاط البدني، النوم الجيد، وتجنب التدخين تظل الركيزة الأهم لدعم صحة التيلوميرات والشيخوخة الصحية.