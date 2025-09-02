السر في كبسولة.. دراسة تكشف دور فيتامين د في إبطاء الشيخوخة

ووفقًا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس، اكتشف الباحثون أن تناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا يساهم في الحفاظ على التيلوميرات، وهي أغطية الكروموسومات التي تحمي الحمض النووي من التلف أثناء انقسام الخلايا.