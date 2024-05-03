فص واحد كل ليلة.. 5 فوائد للثوم لا تدعها تفوتك.. "قوِّ قلبك ومناعتك"

ويشتهر الثوم على نطاق واسع حول العالم في تعزيز نكهة الأطباق، بالإضافة إلى كونه قوة غذائية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية؛ مثل فيتامين B6، والمنغنيز، وفيتامين C، والسيلينيوم، والألياف، ويمكن استخدام الثوم في علاج العديد من الأمراض؛ إذ يساعد تناوله بانتظام في تحسين مستويات الكوليسترول، وبالتالي تعزيز صحة القلب، فضلًا عن تقوية المناعة.