"سعود الطبية" توضح كيفية تشجيع الطلاب على اتباع نظام غذائي صحي

وتفصيلاً، قدمت المدينة الطبية عبر حسابها على "إكس" مجموعة من النصائح لتشجيع الطالب على اتباع نظام غذائي صحي بتزويده بوجبة فطور صحية، تحتوي على اللبن أو الجبنة أو الفول السوداني، ومراعاة استعمال خبز القمح أو النخالة.