"سعود الطبية" توضح كيفية تشجيع الطلاب على اتباع نظام غذائي صحي

قالت مدينة الملك سعود الطبية إن للغذاء دورًا كبيرًا في النمو البدني والتركيز الذهني لكل الفئات العمرية، وله أهمية كبيرة للطلاب في زيادة مستوى التركيز، والوقاية من الأمراض.
وتفصيلاً، قدمت المدينة الطبية عبر حسابها على "إكس" مجموعة من النصائح لتشجيع الطالب على اتباع نظام غذائي صحي بتزويده بوجبة فطور صحية، تحتوي على اللبن أو الجبنة أو الفول السوداني، ومراعاة استعمال خبز القمح أو النخالة.
ونصحت بتزويد الطالب بقِطَع صغيرة من الفواكه والخضراوات، ويُفضَّل إضافة عصير الليمون فوقها؛ حتى لا يتغير لونها، وكذلك تزويده بالمكسرات والفواكه المجففة والزبيب كبديل عن رقائق البطاطس، والتركيز على تناول العناصر المعدنية الضرورية.
وأكدت المدينة الطبية ضرورة تناول الأكل ببطء؛ كونه مفيدًا جدًّا للهضم، ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من الذين يتناولون وجباتهم بسرعة كبيرة.