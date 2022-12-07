خبراء يحذِّرون من 5 أخطاء سيئة للغاية في طهو الأسماك.. لا ترتكبها

* وإذا كنت ممن يضعون السمك في الثلاجة فهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة، لكن طريقة إذابة الجليد هي التي تستوجب الانتباه. ففي حال وضعت السمك المتجمد في قِدر من المياه الساخنة فإن هذا يعطي فرصة لتنتعش البكتيريا، كما يصبح السمك رخوًا. ويوصي الخبراء بوضع السمك المتجمد داخل كيس بلاستيكي مغلق بإحكام، ثم تركه فترة وسط مياه باردة للغاية إلى أن يصبح أقل تجمدًا وقابلاً للتحضير.