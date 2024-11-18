حذّرت من الإفراط في استخدامها.. خبيرة روسية: إدمان قطرات الأنف عواقبه خطيرة

وقالت إنه مع الإدمان يقل عدد المستقبلات التي تستجيب للعقار، لذلك، فمن أجل تحقيق النتيجة والتأثير يحتاج المريض كل مرة، إلى جرعة أكبر من الدواء. وحذرت من أن "تعاطي القطرات بهذه الكميات أمرٌ خطير، لأنه يمكن أن يؤدي كذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، وجفاف الأغشية المخاطية وتكوين طبقة قشرية، وبعدها فقدان حاسة الشم".