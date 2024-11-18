حذّرت من الإفراط في استخدامها.. خبيرة روسية: إدمان قطرات الأنف عواقبه خطيرة

حذّرت الأستاذة في قسم العلاج بكلية الطب في جامعة التربية الحكومية الروسية ناتاليا كوبيليفسكايا؛ من أن الإفراط في استخدام قطرات الأنف المضيقة للأوعية يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة.
وأشارت الأخصائية إلى أن كثيرين يتناولون أدوية مضيقة للأوعية في الأنف دون وصفة طبية، فيبدأ الإدمان عليها بعد شهر أو شهرين من استخدامها المنتظم.
وقالت إنه مع الإدمان يقل عدد المستقبلات التي تستجيب للعقار، لذلك، فمن أجل تحقيق النتيجة والتأثير يحتاج المريض كل مرة، إلى جرعة أكبر من الدواء. وحذرت من أن "تعاطي القطرات بهذه الكميات أمرٌ خطير، لأنه يمكن أن يؤدي كذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، وجفاف الأغشية المخاطية وتكوين طبقة قشرية، وبعدها فقدان حاسة الشم".
ونصحت الأخصائية بزيارة الطبيب المختص من أجل التخلص من الإدمان.