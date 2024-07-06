هل عانيت منه من قبل؟.. اكتشاف يمهد الطريق لعلاجات جديدة للصداع النصفي

ويعرف الصداع النصفي "أو الشقيقة" بأنه أحد أنواع الصداع الشائعة، والذي يسبّب نوبات من الصداع الشديد، مع الإحساس بالنبض في الرأس مصحوبًا بالغثيان والتقيُّؤ والحساسية المفرطة للضوء، إلى جانب أنّه قد يعوق القدرة على التحرك ويتسبّب في عدم القدرة على النهوض من السرير لساعات متواصلة.