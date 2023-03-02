لماذا لا يجب ابتلاع العلكة.. خرافة بقائها بالمعدة سنوات ليست السبب

وتتكون هذه المواد من مزيج من الصمغ (وهي مادة مطاطية غير قابلة للهضم، تُستخدم لإعطاء العلكة خاصيتها المطاطية)، والملينات (وهي المواد التي تضاف للحفاظ على رطوبة العلكة، ومنع تصلبها، وقد تكون عبارة عن شمع مثل البارافين أو زيوت معدنية)، والبوليمرات غير السامة والآمنة للاستهلاك (سلسلة من الجزيئات تجعل العلكة ناعمة وقابلة للطي).