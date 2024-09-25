"بصر الأطفال يتدهور".. دراسة عالمية: واحد من كل 3 أطفال يعاني قصر النظر

- صعوبة في قراءة الكلمات من مسافة بعيدة، مثل قراءة السبورة في المدرسة.

- الجلوس بالقرب من التلفزيون أو الكمبيوتر، أو حمل الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي بالقرب من الوجه.

- الإصابة بالصداع

- فرك العينين كثيرًا