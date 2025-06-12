الجرجير.. غني بالفوائد الصحية ومضاد للالتهابات والسرطان ويدعم المناعة

أكدت خبيرة التغذية الدكتورة يكاتيرينا غوزمان أن الجرجير من الخضراوات الورقية الشائعة التي تحمل فوائد صحية كبيرة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وخاصة مركبات الغلوكوسينولات التي تتحول داخل الجسم إلى إيزوثيوسيانات، والتي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والسرطان.
وأوضحت غوزمان،وفق موقع "روسيا اليوم"، أن الجرجير يساهم في إنقاص الوزن والحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية، كما يحسن وظائف الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الجرجير تعزز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى.
وأوصت الخبيرة بتناول الجرجير طازجًا للحفاظ على فعاليته وفوائده الصحية، مشيرة إلى أن الجرعة اليومية المناسبة تتراوح بين 50 إلى 100 غرام. وأضافت أن الجرجير يتناسب مع مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والجبن وزيت الزيتون، مما يجعله مكونًا مثاليًا في النظام الغذائي الصحي.