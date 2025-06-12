الجرجير.. غني بالفوائد الصحية ومضاد للالتهابات والسرطان ويدعم المناعة

وأوصت الخبيرة بتناول الجرجير طازجًا للحفاظ على فعاليته وفوائده الصحية، مشيرة إلى أن الجرعة اليومية المناسبة تتراوح بين 50 إلى 100 غرام. وأضافت أن الجرجير يتناسب مع مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والجبن وزيت الزيتون، مما يجعله مكونًا مثاليًا في النظام الغذائي الصحي.