"النمر": الأسبرين وقاية أولية لمرضى السكري بشروط دقيقة للفئة بين 50 و70 عامًا

في توجيه طبي مهم، أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الأسبرين قد يُستخدم كوسيلة وقاية أولية لمرضى السكري الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 عامًا، لكن ذلك ليس بشكل عام، بل وفق ضوابط دقيقة وشروط طبية لا بد من الالتزام بها.
وبيّن النمر أن الأسبرين يُنصح به فقط لمن لا يعانون من أمراض قلبية سابقة، ولا لديهم تاريخ في الجلطات أو تركيب دعامات، ويشترط وجود عامل خطورة إضافي واحد على الأقل، مثل ارتفاع ضغط الدم أو التدخين.
لكن التحذير الأهم الذي أطلقه الدكتور النمر يتمثل في الفئات التي يجب أن تتجنّب استخدام الأسبرين تمامًا، مثل من تجاوزوا سن السبعين، أو من لديهم تاريخ مرضي بالنزيف في الجهاز الهضمي، أو المصابين بقرحة المعدة، أو من يستخدمون مميعات الدم أو مضادات الالتهاب من نوعية NSAIDs. كما تشمل الموانع من لديهم ضغط دم غير مستقر، أو يعانون من قصور في الكلى، أو انخفاض الصفائح الدموية، أو مشاكل متعلقة بسيولة الدم.
ولفت النمر إلى أن هذه التوصية موجّهة للأطباء في المقام الأول، وأن عليهم تقييم الحالة بدقة من خلال مقياسين طبيين مهمين: الأول هو ASCVD Score ويجب أن يتجاوز 10%، والثاني هو HAS-BLED Score ويُشترط أن يكون أقل من 3، لتحديد مدى ملاءمة الأسبرين للمريض.
وأكد أن استخدام الأسبرين في هذه الفئة يجب أن يكون بقرار طبي مدروس، ولا يُترك للاجتهاد، لأن مخاطره قد تتجاوز فوائده إذا لم تُراعَ الحالة الصحية الكاملة للمريض.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود التوعية الطبية لرفع مستوى الوعي لدى المرضى والأطباء على حد سواء، وضمان الاستخدام الآمن للأدوية الوقائية بما يتماشى مع أحدث المعايير العلمية.