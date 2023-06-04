"الغذاء والدواء": 7 أضرار صحية للتعرُّض المزمن للمبيدات

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من أن "التعرُّض المزمن" للمبيدات له عدة تأثيرات صحية، منها التغيرات الجينية وتسمم الأجنة.
وأوضحت الهيئة أن التعرُّض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل يسمّى "التعرُّض المزمن"، الذي قد يؤدي إلى ظهور بعض الآثار الصحية.
وأضافت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن أبرز الأعراض السلبية للتعرُّض للمبيدات بشكل مزمن تتمثل في التأثير على الغدد الصماء والكبد والكلى، وتسمم الجنين، وبعض المشكلات الصحية في الدم، والتغيرات الجينية، واضطرابات الأعصاب، والعيوب الخلقية في الأجنة، وظهور بعض الأورام الحميدة أو السرطانية.