"الغذاء والدواء": 7 أضرار صحية للتعرُّض المزمن للمبيدات

وأضافت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن أبرز الأعراض السلبية للتعرُّض للمبيدات بشكل مزمن تتمثل في التأثير على الغدد الصماء والكبد والكلى، وتسمم الجنين، وبعض المشكلات الصحية في الدم، والتغيرات الجينية، واضطرابات الأعصاب، والعيوب الخلقية في الأجنة، وظهور بعض الأورام الحميدة أو السرطانية.