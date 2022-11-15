"الغذاء والدواء" تحذّر من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية: تطوّر من نفسها

وعدّدت الهيئة أسباب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، منها كثرة استخدام المضادات الحيوية، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدامها دون وصفة طبية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب.