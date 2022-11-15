"الغذاء والدواء" تحذّر من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية: تطوّر من نفسها

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من كثرة استخدام المضادات الحيوية أو استخدامها دون وصفة طبية، باعتبارها من الأسباب المؤدية إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
وأوضحت الهيئة بمناسبة #الأسبوع_العالمي_للمضادات_الحيوية، أن المضادات الحيوية تستخدم للوقاية من الالتهابات البكتيرية وعلاجها، لكن بعض البكتيريا تطوّر من نفسها وتظهر سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية.
وعدّدت الهيئة أسباب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، منها كثرة استخدام المضادات الحيوية، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدامها دون وصفة طبية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب.