مختص: التغيرات المناخية تزيد من حدة الألم لدى أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الروماتيزم

وتابع، من الممكن تدفئة اليدين عن طريق احتكاكهما ببعضهما أو النفخ فيهما، وتحريك المفصل باستمرار قدر الإمكان، لأن ذلك يساعد في تقوية العضلات القائمة على حركة المفصل ويسهم في تحريك المفصل حتى لو بدرجة بسيطة دون ألم، واستخدام بعض الدهانات الطبيعية، خاصة زيت الكافور، وينصح بوضعه في حمام ماء دافئ، لتدفئته، ثم يتم دهن المفصل به، لأن له تأثيراً على العضلات، وبالتالي له دور في التغلب على تقلصها، إضافة إلى كمادات الماء الدافئ، لكن لا ينصح بها إلا قبل النوم مباشرة، لأن تدفئة العضلة ثم التعرُّض لدرجة حرارة منخفضة يسببان تقلصاً شديداً فيها، مع الحرص على تناول وجبة متزنة من الخضراوات والفاكهة والبروتين، والإكثار من الشوربة، واستخدام فيتامين سي وهو موجود في الفلفل والجوافة والبرتقال والليمون، وأيضا فيتامين د لأهميته للجسم، مع ضرورة مراجعة الطبيب لضبط جرعات الأدوية.