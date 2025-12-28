استشاري: المعجنات ترفع السكر رغم الإنسولين وتحسّن البنكرياس ممكن بعد 27 عامًا

وفي قصة أخرى، تحدث بخاري عن شاب شُخّص بالسكري من النوع الأول وتلقى أربع إبر يوميًا، لكنه بعد تقييم جديد تبين أنه مصاب بالنوع الثاني، وتم إيقاف الإنسولين تدريجيًا مع استخدام أدوية فموية، لينخفض السكر التراكمي من 10% إلى 6%، ويتراجع وزنه من 98 إلى 89 كجم.

وشدد بخاري على أن الدواء لا يغني عن نمط الحياة، مؤكدًا أن التغذية الصحية والنشاط البدني أساس علاج السكري، سواء تم استخدام الأدوية أم لا.