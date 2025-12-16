دراسة: ارتفاع مستويات فيتامين "د" لدى الأم الحامل يحمي أطفالها من تسوس الأسنان المبكر

ووفقًا لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، يُعرَّف تسوس الأسنان المبكر بوجود تجويف واحد أو أكثر، أو فقدان أو حشو في أسطح الأسنان اللبنية. وتكشف بيانات عالمية سابقة أن متوسط انتشاره بلغ 23.8% لدى الأطفال دون سن الثالثة، و57.3% لدى من تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، ما يجعله تحديًا صحيًا عالميًا.