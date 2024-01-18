تدمير القلب والرئتين.. "الخضيري" يرصد "مخاطر الفيب والسيجارة الإلكترونية"

وأشار، بحسب جمعية الرئة الأمريكية، إلى أن السجائر الإلكترونية تنتج عددًا من المواد الكيميائية الخطرة بما في ذلك الأسيتالديهيد والأكرولين والفورمالدهيد؛ حيث يمكن أن تسبب هذه الألدهيدات أمراض الرئة.