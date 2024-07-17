خبراء يحذّرون: علامة شائعة لسرطان العظام لا ينبغي تجاهلها أبدًا

- الألم المستمر.

- آلام الظهر، التي تزداد سوءًا على الرغم من الراحة.

- الجفاف وآلام البطن والإمساك بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم).

- زيادة خطر الإصابة بالعدوى وضيق التنفس والشحوب والكدمات والنزيف، بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم.

- ضعف في الساقين وخدر وشلل، وفقدان السيطرة على المثانة والأمعاء (سلس البول)، بسبب الضغط على الحبل الشوكي.