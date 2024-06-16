لسلامة الأضاحي.. 9 إرشادات صحية قبل وعند طبخ الأضحية.. بتوقيع "سعود الطبية"

وعند الشواء شدّدت على تجنُّب طبخ اللحوم مسبقًا لشويها في وقت لاحق، والتأكُّد من ذوبان الثلج عنها بشكل كامل قبل الشيّ، وتحريك اللحوم باستمرار للتأكد من استوائها، مشيرة إلى أن تفحم اللحم من الخارج لا يعني النضج.