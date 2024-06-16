لسلامة الأضاحي.. 9 إرشادات صحية قبل وعند طبخ الأضحية.. بتوقيع "سعود الطبية"

قدّمت مدينةُ الملك سعود الطبية مجموعةً من الإرشادات الصحية لسلامة الأضاحي قبل وبعد طبخها.
وحثّت المدينةُ على غسل اليدين، واستخدام المناديل والمناشف لمرة واحدة فقط، ونظافة أدوات الطبخ المستخدمة، وتجنّب وضع اللحم المطبوخ في طبق اللحم النيّئ نفسه.
وعند الشواء شدّدت على تجنُّب طبخ اللحوم مسبقًا لشويها في وقت لاحق، والتأكُّد من ذوبان الثلج عنها بشكل كامل قبل الشيّ، وتحريك اللحوم باستمرار للتأكد من استوائها، مشيرة إلى أن تفحم اللحم من الخارج لا يعني النضج.
ونصحت في إنفوجراف توعوي لها، بتجنب وضع اللحوم مباشرة على الفحم المشتعل؛ حتى لا تتعرّض للاحتراق.