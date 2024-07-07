جرعة صحة.. تعرّف على أبرز علامات الخطر المبكرة وعوامل الإصابة بسرطان العظم

نشرت مدينة الملك سعود الطبية عددًا من أبرز عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان العظام.
وقالت في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس" تحت وسم "جرعة صحة"، وبمناسبة "شهر التوعية بسرطان العظام": إن أبرز علامات الخطر المبكرة بهذا المرض، حدوث: ورم محسوس تحت الجلد، وآلام العظام أو المفاصل، وتكسر في العظم غير متوقع ودون إصابة، وألم في البطن وفقدان للوزن وحمى وتعب.
وأوضحت أن عوامل خطر الإصابة بسرطان العظم تتمثّل في: التعرض للمواد الكيميائية والفيروسات، واضطرابات العظام الأخرى مثل مرض "باجيت العظمي"، إضافة إلى بعض الحالات الوراثية أو الجينية.