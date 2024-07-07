جرعة صحة.. تعرّف على أبرز علامات الخطر المبكرة وعوامل الإصابة بسرطان العظم

وقالت في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس" تحت وسم "جرعة صحة"، وبمناسبة "شهر التوعية بسرطان العظام": إن أبرز علامات الخطر المبكرة بهذا المرض، حدوث: ورم محسوس تحت الجلد، وآلام العظام أو المفاصل، وتكسر في العظم غير متوقع ودون إصابة، وألم في البطن وفقدان للوزن وحمى وتعب.