"الصحة العالمية" تُحذِّر: "المحليات الصناعية" تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن فرانشيسكو برانكا، مدير هيئة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، قوله في بيان صحفي: "الناس بحاجة إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات، مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات طبيعية كالفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".