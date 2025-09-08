دواء جديد يعيد الأمل لمرضى أحد أكثر أنواع سرطان الرئة عدوانية

وفي تجربة شملت 54 مريضًا، استجاب نحو 60% للعلاج، مع تحقيق سيطرة على المرض لدى أكثر من 90% منهم، وفق نتائج عُرضت في المؤتمر العالمي لسرطان الرئة 2025. ويأتي هذا التطور في وقت تزداد فيه الحاجة إلى علاجات مبتكرة لهذا النوع من السرطان، الذي يمثل نحو 10% من حالات سرطان الرئة عالميًا، ويتميز بتكهن ضعيف وقدرة عالية على العودة بعد العلاج.