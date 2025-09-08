دواء جديد يعيد الأمل لمرضى أحد أكثر أنواع سرطان الرئة عدوانية

كشفت نتائج أولية من دراسة سريرية مبكرة عن دواء جديد واعد لعلاج سرطان الرئة صغير الخلايا المتكرر، وهو أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية ومحدودية في خيارات العلاج.
وينتمي الدواء، الذي يحمل اسم SHR-4849، إلى فئة العلاجات المتقدمة المعروفة بـ"قرائن الأجسام المضادة والأدوية" (Antibody–drug conjugates أو ADCs)، وهي أدوية حيوية تستهدف الخلايا السرطانية بدقة مع تقليل التأثير على الخلايا السليمة.
وفي تجربة شملت 54 مريضًا، استجاب نحو 60% للعلاج، مع تحقيق سيطرة على المرض لدى أكثر من 90% منهم، وفق نتائج عُرضت في المؤتمر العالمي لسرطان الرئة 2025. ويأتي هذا التطور في وقت تزداد فيه الحاجة إلى علاجات مبتكرة لهذا النوع من السرطان، الذي يمثل نحو 10% من حالات سرطان الرئة عالميًا، ويتميز بتكهن ضعيف وقدرة عالية على العودة بعد العلاج.
وأظهرت الدراسة من المرحلة الأولى أن عقار SHR-4849 (IDE849)، وهو دواء مضاد للورم مقترن بجسم مضاد يستهدف بروتين DLL3، يتمتع بسلامة مقبولة ومؤشرات فعالية مضادة للورم. ويتكون العقار من جسم مضاد يوجّه نحو بروتين DLL3 الموجود على سطح الخلايا السرطانية، ويحمل معه دواءً قويًا يدمر هذه الخلايا عند وصوله إلى الورم.
وبحسب وكالة أبحاث السرطان الدولية، تم تشخيص 2.48 مليون حالة بسرطان الرئة في عام 2022، منها نحو 11.5% بين الرجال و9.7% بين النساء تعود لسرطان الرئة صغير الخلايا، الذي ما زالت خيارات علاجه محدودة وتشخيصه صعب.