دراسة طبية: كلما زادت كمية الملح في الطعام زاد خطر الاصابة بمرض الكلى المزمن

وقام الباحثون بمقارنة بين الأشخاص الذين يضيفون كميات من الملح بشكلٍ نادر أو لم يضيفوا أبدًا ملحًا إلى طعامهم، وبين الأشخاص الذين يضيفون الملح بانتظام أو بشكلٍ دائم، وتبين أن الأشخاص الذين يضيفون الملح بانتظامٍ كانوا أكثر عُرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن، وأن فرص الإصابة بالمرض تزداد تدريجيًا مع زيادة كمية الملح.