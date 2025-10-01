دراسة تحذر: قلة النوم قد تسرّع شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة شاملة أجراها معهد كارولينسكا في السويد، أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم قد تبدو أدمغتهم أكبر سنًا بكثير من أعمارهم الحقيقية.
ووفقًا لتقرير نُشر أمس الثلاثاء على موقع "ميديكال إكسبريس"، أجرى الباحثون فحصًا لـ 27,500 بالغ في منتصف العمر وكبار السن من البنك الحيوي البريطاني.
وباستخدام تقنيات التعلّم الآلي لتحليل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، اكتشف الباحثون علاقة لافتة بين جودة النوم وعمر الدماغ. وقد تم تقييم المشاركين بناءً على خمسة عوامل للنوم: النمط الزمني، والمدة، والأرق، والشخير، والنعاس أثناء النهار.
ووفقًا للدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "eBioMedicine"، أوضحت الباحثة الرئيسية أبيجيل دوف من قسم علم الأعصاب في معهد كارولينسكا:
"اتسعت الفجوة بين عمر الدماغ والعمر الزمني بنحو ستة أشهر مع كل انخفاض بمقدار نقطة واحدة في درجة النوم الصحي".
وأضافت:"أظهرت أدمغة الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أنها أكبر بسنة في المتوسط من أعمارهم الحقيقية".
حددت الدراسة الالتهاب الجهازي كتفسير جزئي، حيث يُمثّل ما يزيد قليلًا على 10% من العلاقة بين قلة النوم وتسارع شيخوخة الدماغ.
وقالت دوف:"تقدم نتائجنا دليلًا على أن قلة النوم قد تُسهم في تسارع شيخوخة الدماغ، وتشير إلى الالتهاب كإحدى الآليات الكامنة وراء ذلك. ولأن النوم قابل للتعديل، فقد يكون من الممكن منع تسارع شيخوخة الدماغ، وربما حتى التدهور المعرفي، من خلال نوم صحي أكثر".