تحذير صحي: لا ترتب فراشك فور الاستيقاظ من النوم!

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الطبيبة الروسية وأخصائية العلاج الطبيعي سفيتلانا مالينوفسكايا: "لا يجب علينا ترتيب الفراش مباشرة بعد الاستيقاظ، فأثناء النوم يتعرق الجسم، ما يؤدي إلى تراكم الرطوبة في الفراش والمخدات، وهذه الرطوبة تعتبر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا وعث الفراش".