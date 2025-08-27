تحذير صحي: لا ترتب فراشك فور الاستيقاظ من النوم!

حذرت خبيرة صحية روسية من عادة ترتيب الفراش مباشرة بعد الاستيقاظ، مؤكدة أنها قد تسبب مشكلات صحية خطيرة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الطبيبة الروسية وأخصائية العلاج الطبيعي سفيتلانا مالينوفسكايا: "لا يجب علينا ترتيب الفراش مباشرة بعد الاستيقاظ، فأثناء النوم يتعرق الجسم، ما يؤدي إلى تراكم الرطوبة في الفراش والمخدات، وهذه الرطوبة تعتبر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا وعث الفراش".
وأضافت أن ذلك "يمكن أن يصيبنا بمشكلات تنفسية وتحسسية خطيرة"، وأوصت بتهوية الفراش لمدة 20-30 دقيقة قبل ترتيبه.
وينصح خبراء الصحة بتعريض الفراش لأشعة الشمس والهواء الطلق لمدة نصف ساعة للتخلص من عث الغبار المسبب لأعراض تحسسية كسيلان الأنف والعطس والسعال.
كما أكدت الدراسات ضرورة استبدال ملاءات الفراش أسبوعياً خاصة لمرضى الحساسية والربو.