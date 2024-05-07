حياتنا
"الخضيري" عن فوائد "لحم الضب": "سواليف مجالس" دون إثباتات
أكّد أن تناوله يرفع نسبة الكوليسترول.. ويعد أقل فائدة من لحوم الضأن
كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ عن حقيقة ما يتم تداوله عن فوائد "لحم الضب".
وأوضح الخضيري؛ أن ما يتم تداوله عن فوائد "لحم الضب" كلها "سواليف مجالس"، ودون أيّ مراجع علمية ولا إثباتات.
وأضاف، لحم الضب أقل فائدة من لحوم الضأن والبقر والإبل، ولا يُقارن بها، وتناول الضب وبيضه يرفع الكوليسترول بدرجة عالية؛ لأنهما يحتويان على كمية عالية جداً من الكوليسترول والدهون تعادل عدة أضعاف المستوى في لحوم الأغنام، فتجنّبوهما.