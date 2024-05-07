"الخضيري" عن فوائد "لحم الضب": "سواليف مجالس" دون إثباتات

وأضاف، لحم الضب أقل فائدة من لحوم الضأن والبقر والإبل، ولا يُقارن بها، وتناول الضب وبيضه يرفع الكوليسترول بدرجة عالية؛ لأنهما يحتويان على كمية عالية جداً من الكوليسترول والدهون تعادل عدة أضعاف المستوى في لحوم الأغنام، فتجنّبوهما.