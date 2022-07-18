استشاري: الإناث والذكور يتقاسمون 4 مراتب في "البدانة"

وأضاف: "بخلاف العوامل المَرَضية المسببة للبدانة فإن نمط الحياة غير الصحي يُعتبر من أهم مسببات البدانة عند الأطفال واليافعين، فالاسترخاء وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة من أبرز العوامل التي تؤدي إلى البدانة، بجانب اللجوء إلى قضاء أغلب الوقت في المنزل وعدم الخروج منه بسبب وفرة وسائل الترفيه، وحرارة الطقس، والاعتماد الكبير على العاملات المنزليات والسائقين، مما أسفر عن قلة النشاط البدني لأفراد الأسرة من الذكور والإناث، وأهم المسببات في وقتنا الحالي زيادة ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية، بالرغم من أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أوصت بمنع الأطفال (دون سن العامين) من استخدام الأجهزة الإلكترونية أو الجلوس أمام الشاشات تماما، ففي الفترة العمرية من عامين إلى خمسة أعوام يجب ألا تزيد مدة جلوس الأطفال أمام الشاشات أو الأجهزة الإلكترونية على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين؛ لمساعدتهم على فهم ما يشاهدونه، أما في المرحلة العمرية من ستة أعوام إلى ثمانية عشر عامًا، يجب على الآباء وضع حد ووقت معيّنين، بحيث لا يتجاوز ساعتين يومياً".