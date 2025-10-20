في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. 7 خرافات شائعة يفنّدها الطب

وسلّط التقرير الضوء على 7 خرافات شائعة، جاء أبرزها:

* الكالسيوم وحده يمنع هشاشة العظام: والحقيقة أن الجسم يحتاج لمجموعة عناصر منها فيتامينات "د" و"ك" و"ج".

* المرض جزء طبيعي من الشيخوخة: لكنه قد يصيب الشباب أيضًا.

* الاستروجين هو السبب الأساسي: وهو عامل مساعد وليس مسببًا رئيسيًا.

* انخفاض كثافة العظام يعني هشاشة: بل هو مجرد مرحلة تمهيدية.

* يحدث فقط بعد انقطاع الطمث: بينما قد يصيب أي شخص في أي عمر.

* يصيب الجميع عالميًا: بينما تختلف معدلات الإصابة حسب العوامل الفردية.

* لا علاقة له بأمراض أخرى: في الواقع يرتبط بضغط الدم وأمراض القلب وضعف العضلات.