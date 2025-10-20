في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. 7 خرافات شائعة يفنّدها الطب

في اليوم العالمي للتوعية بمرض هشاشة العظام، الموافق 20 أكتوبر، سلط تقرير صحي الضوء على أبرز المفاهيم الخاطئة المرتبطة بهذا المرض الصامت الذي يهدد الملايين حول العالم، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من تصحيح المعلومات والتشخيص المبكر.
وأوضح التقرير المنشور على موقع "OnlyMyHealth" أن هشاشة العظام تُضعف الهيكل العظمي، وخاصة العمود الفقري والركبتين والورك والمعصم، وترفع خطر الكسور، مشيرًا إلى أنها حالة قابلة للوقاية وليست حتمية مع التقدم في العمر.
وسلّط التقرير الضوء على 7 خرافات شائعة، جاء أبرزها:
* الكالسيوم وحده يمنع هشاشة العظام: والحقيقة أن الجسم يحتاج لمجموعة عناصر منها فيتامينات "د" و"ك" و"ج".
* المرض جزء طبيعي من الشيخوخة: لكنه قد يصيب الشباب أيضًا.
* الاستروجين هو السبب الأساسي: وهو عامل مساعد وليس مسببًا رئيسيًا.
* انخفاض كثافة العظام يعني هشاشة: بل هو مجرد مرحلة تمهيدية.
* يحدث فقط بعد انقطاع الطمث: بينما قد يصيب أي شخص في أي عمر.
* يصيب الجميع عالميًا: بينما تختلف معدلات الإصابة حسب العوامل الفردية.
* لا علاقة له بأمراض أخرى: في الواقع يرتبط بضغط الدم وأمراض القلب وضعف العضلات.
وأكد التقرير أن التوعية والتدخل المبكر من أهم أدوات الوقاية، داعيًا إلى فهم أعمق للمسببات والمضاعفات المحتملة للمرض.