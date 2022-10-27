احذر الوجبات المُكَيسة والمعلبة.. "الأغا": بلوغ مبكر للفتيات وقِصَر قامة!

وقال إنه في السابق لم تكن هناك مشاكل تحدث بسبب الأطعمة لكونها كانت طازجة وتعد بطريقة صحية في المنازل، أما الآن فالوضع تغير كثيرًا نتيجة استشراء ظاهرة الوجبات السريعة وخدمات التوصيل للمنازل، وانعكس أثر ذلك على صحة وأوزان الأفراد وتحديدًا على البلوغ المبكر عند الأطفال ولا سيما البنات؛ إذ بدأ الأطباء في رصد حالات للبلوغ المبكر عند البنات بينما ما زالت بعضهن في الصف الرابع عكس ما كان في السابق يسجل في مرحلة الثانوية، وكل ذلك بسبب تغير منظومة الأكل الذي يتضمن سعرات حرارية عالية تُمَهد لزيادة الوزن وغير ذلك من الإشكاليات الصحية.