من الأبيض والأصفر إلى البني والأخضر.. طبيب: كل لون لأسنانك دليل على حالة صحية

يكشف طبيب الأسنان البريطاني الدكتور جانا دينزل أن لون الأسنان قد يكون مؤشراً مهماً على الصحة العامة، مشيراً إلى أن الأسنان البيضاء تماماً لا تعني بالضرورة صحة جيدة. ففي مقال نشرته صحيفة الديلي تلجراف، أوضح دينزل أن اللون المثالي للأسنان يتراوح بين الأبيض الدافئ وتدرجات الأصفر المائل للحمرة، مؤكداً أن أي انحراف عن هذا النطاق قد يحمل دلالات صحية تستوجب الانتباه.