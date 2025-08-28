من الرضاعة إلى الطعام.. 7 أطعمة تصيب الأطفال بالإمساك و4 نصائح لحل المشكلة

ووفقا لتقرير على موقع " Onlymyhealth"، هناك سبعة أطعمة رئيسية تسبب الإمساك وهي؛ منتجات الألبان التي رغم غناها بالبروتين والكالسيوم إلا أنها "تُعيق عملية الهضم"، والموز غير الناضج الذي "يحتوي على نسبة أعلى من النشا مما يُساعد على تماسك البراز"، وحبوب الأرز الأبيض قليلة الألياف، والأطعمة المصنعة "المليئة بالمواد المضافة وقليلة الألياف"، وصلصة التفاح التي "تقلل من امتصاص الألياف"، والجزر المطبوخ والمهروس، والبطاطس المقشرة.