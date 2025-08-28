من الرضاعة إلى الطعام.. 7 أطعمة تصيب الأطفال بالإمساك و4 نصائح لحل المشكلة

كشف تقرير صحي حديث أن الإمساك يصيب الأطفال الرضع عادة عند تغيير نظامهم الغذائي، خاصة عند الانتقال من الرضاعة الطبيعية إلى الحليب الصناعي أو إدخال الأطعمة الصلبة، حيث لم تكتمل أجهزتهم الهضمية بعد.
ووفقا لتقرير على موقع " Onlymyhealth"، هناك سبعة أطعمة رئيسية تسبب الإمساك وهي؛ منتجات الألبان التي رغم غناها بالبروتين والكالسيوم إلا أنها "تُعيق عملية الهضم"، والموز غير الناضج الذي "يحتوي على نسبة أعلى من النشا مما يُساعد على تماسك البراز"، وحبوب الأرز الأبيض قليلة الألياف، والأطعمة المصنعة "المليئة بالمواد المضافة وقليلة الألياف"، وصلصة التفاح التي "تقلل من امتصاص الألياف"، والجزر المطبوخ والمهروس، والبطاطس المقشرة.
وقدم التقرير أربع نصائح عملية: توفير "الأطعمة الغنية بالألياف" مثل الخوخ المهروس، والحفاظ على رطوبة الجسم للأطفال فوق ستة أشهر، وموازنة استهلاك الحليب، و"التدليك والحركة اللطيفة للبطن".
وأكد التقرير ضرورة زيارة الطبيب عند "الإمساك المستمر أو وجود دم في البراز أو علامات انزعاج شديد"، مشيراً أن الإمساك قد يدل على "عدم تحمل الطعام أو مشاكل صحية أخرى".