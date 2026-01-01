دراسة: أدوية الكوليسترول يمكن أن تقلل الإصابة بسرطان القولون بنسبة 23 %

تأثير تراكمي ووقاية بعيدة المدى

وأوضح الفريق البحثي أن هذا التأثير الوقائي يرتبط بمدة الاستخدام، حيث قالوا في تقريرهم: "إن الارتباط بين الستاتينات وانخفاض السرطان كان ظاهراً بشكل أساسي لدى المرضى الذين تناولوا الأدوية لأكثر من 5 سنوات". ويشير هذا إلى وجود تأثيرات تراكمية مضادة للالتهابات وللأورام.