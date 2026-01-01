دراسة: أدوية الكوليسترول يمكن أن تقلل الإصابة بسرطان القولون بنسبة 23 %

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة "جيلين" الصينية عن نتائج واعدة في مكافحة سرطان القولون، حيث أثبتت أن الأدوية الخافضة للكوليسترول، والمعروفة باسم "الستاتينات"، تساهم بشكل ملحوظ في تقليل خطر الإصابة بالأورام لدى مرضى التهاب الأمعاء.
نتائج تحليل شمل 640 ألف مريض
واستند الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة " Frontiers in Immunology " إلى تحليل بيانات ضخمة شملت نحو 640 ألف مريض. وأظهرت المقارنات أن المرضى الذين انتظموا على تناول الستاتينات انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تقارب 23% مقارنة بغيرهم.
تأثير تراكمي ووقاية بعيدة المدى
وأوضح الفريق البحثي أن هذا التأثير الوقائي يرتبط بمدة الاستخدام، حيث قالوا في تقريرهم: "إن الارتباط بين الستاتينات وانخفاض السرطان كان ظاهراً بشكل أساسي لدى المرضى الذين تناولوا الأدوية لأكثر من 5 سنوات". ويشير هذا إلى وجود تأثيرات تراكمية مضادة للالتهابات وللأورام.
مستقبل الوقاية الكيميائية
واختتم الباحثون تقريرهم بالتأكيد على أن هذه النتائج قد تدعم "استخدام الستاتينات في المستقبل كعامل وقائي كيميائي لدى الفئات المعرضة لخطر متزايد للإصابة"، مما يفتح آفاقاً جديدة في بروتوكولات الرعاية الصحية الوقائية.