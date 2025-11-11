النمر: إصابة الوالدين بارتفاع الضغط ترفع احتمالية ظهور المرض لدى الأبناء في العشرينات

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من خطورة العوامل الوراثية في ارتفاع ضغط الدم، مبينًا أن وجود المرض لدى الأب والأم معًا يزيد بشكلٍ كبير من احتمالية إصابة الأبناء بالضغط في سن مبكرة، قد تصل إلى مرحلة العشرينات.