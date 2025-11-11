النمر: إصابة الوالدين بارتفاع الضغط ترفع احتمالية ظهور المرض لدى الأبناء في العشرينات

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من خطورة العوامل الوراثية في ارتفاع ضغط الدم، مبينًا أن وجود المرض لدى الأب والأم معًا يزيد بشكلٍ كبير من احتمالية إصابة الأبناء بالضغط في سن مبكرة، قد تصل إلى مرحلة العشرينات.
وأوضح “النمر” أن هذا الارتفاع يعود إلى استعداد وراثي مزدوج ينتقل من الوالدين إلى الأبناء، مؤكدًا أهمية الفحص الدوري ومراقبة ضغط الدم بانتظام، خصوصًا لدى من لديهم تاريخ عائلي مع المرض.
ونوّه إلى أن اتباع نمط حياة صحي، وتجنّب الإفراط في تناول الملح، وممارسة النشاط البدني المنتظم، تسهم في الحد من خطر الإصابة والسيطرة على مستويات الضغط منذ وقت مبكر.