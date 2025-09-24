"قنبلة الدماغ".. دراسة: كوب ميلك شيك واحد قد يضعف تدفق الدم إلى الدماغ

كشفت دراسة حديثة من جامعة جنوب ويلز أن تناول وجبة واحدة غنية بالدهون المشبعة، مثل ميلك شيك يحتوي على كميات كبيرة من الكريمة، قد يؤثر بشكل مباشر وسريع على تدفق الدم إلى الدماغ، مما يرفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف، خاصة لدى كبار السن.