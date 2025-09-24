"قنبلة الدماغ".. دراسة: كوب ميلك شيك واحد قد يضعف تدفق الدم إلى الدماغ

كشفت دراسة حديثة من جامعة جنوب ويلز أن تناول وجبة واحدة غنية بالدهون المشبعة، مثل ميلك شيك يحتوي على كميات كبيرة من الكريمة، قد يؤثر بشكل مباشر وسريع على تدفق الدم إلى الدماغ، مما يرفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف، خاصة لدى كبار السن.
وأوضح الباحثان كريس مارلي وداميان بيلي أن كل وجبة يمكن أن تسهم في حماية أو إضعاف صحة الدماغ، مؤكدين أن الدهون المشبعة تضر بوظائف الأوعية الدموية على عكس الدهون غير المشبعة المفيدة للقلب والمخ.
وفي إطار التجربة، قدم الباحثون ميلك شيك وصفوه بـ"قنبلة الدماغ" لعدد من المشاركين، إذ احتوى على 1362 سعرة حرارية و130 غراما من الدهون، معظمها من الكريمة الثقيلة.
وأظهرت النتائج أن الوجبة أدت إلى تراجع قدرة الأوعية الدموية على التوسع، ما يعني انخفاض تدفق الدم وارتفاع الضغط على القلب، وكان الأثر أشد بنحو 10% لدى كبار السن مقارنة بالشباب.
وأشار الباحثون إلى أن السبب يعود إلى ارتفاع مستويات الجذور الحرة الضارة وانخفاض إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب ضروري لتوسيع الأوعية ونقل الأكسجين والجلوكوز.
ويخلص الخبراء إلى أن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة المتعددة، مثل الموجودة في الأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، يعد خيارا صحيا يقلل من مخاطر أمراض القلب والدماغ.