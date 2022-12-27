"مرآة الصحة".. لون عينيك قد يكشف 4 أشياء عن صحتك

من جهة أخرى، ينصح الأطباء دائما بحماية العينين باستخدام النظارات الشمسية التي تحجب 99 إلى 100 بالمئة من الأشعة فوق البنفسجية، للحماية من عدة أمراض، مثل السادّ والظُفرة والسرطان.