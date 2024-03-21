وفقًا لـ "الغذاء والدواء".. اعرف الفرق بين "عصير ونكتار ومشروب" الفاكهة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الفروقات العامة بين ثلاثة منتجات من عصائر الفاكهة هي "العصير والنكتار والشراب"، وأبرزت الطبيعي منها الذي لا يحتوي على أي إضافات.
وبيّنت أنه يوجد اختلاف بين العصير والنكتار والشراب من حيث نسبة تركيز الفاكهة الموجودة فيها، حيث عصير الفاكهة يعد مشروبًا يحتوي على عصير فاكهة بتركيز 100 %، ويعد خاليًا من الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة.
والنوع الثاني هو نكتار الفاكهة حيث يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 30 %، والأخير شراب الفاكهة الذي يحتوي على نسبة أقل أيضًا من عصير الفاكهة بتركيز 10 %، فيما يحتويان (النكتار والشراب) على مكونات أخرى مثل الماء والمواد الحافظة والسكر.