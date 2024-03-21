وفقًا لـ "الغذاء والدواء".. اعرف الفرق بين "عصير ونكتار ومشروب" الفاكهة

وبيّنت أنه يوجد اختلاف بين العصير والنكتار والشراب من حيث نسبة تركيز الفاكهة الموجودة فيها، حيث عصير الفاكهة يعد مشروبًا يحتوي على عصير فاكهة بتركيز 100 %، ويعد خاليًا من الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة.