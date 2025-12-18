دراسة تحذّر: الأطعمة النباتية المُصنَّعة قد تهدد صحة القلب

كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد على الأطعمة المُصنَّعة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، على عكس الأنظمة النباتية الصحية القائمة على الأطعمة الكاملة والطازجة.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «لانسيت»، أن فوائد الأنظمة الغذائية النباتية تتلاشى عندما ترتكز على الأطعمة فائقة المعالجة، التي تحتوي غالبًا على مواد حافظة ودهون وسكريات مضافة.
وأُجريت الدراسة على أكثر من 63,800 بالغ في منتصف العمر في فرنسا، على مدى يزيد على 9 سنوات، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا نباتيًا متكاملًا وغير مُصنَّع كانوا أقل عرضة بنسبة 44% للإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بغيرهم.
في المقابل، أدى الاعتماد على الأطعمة النباتية فائقة المعالجة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 46%، وأمراض القلب والأوعية الدموية عمومًا بنسبة 38%.
وكان المشاركون الذين اتبعوا هذا النمط الغذائي يميلون إلى تناول خبز السوبر ماركت، وأطباق المعكرونة الجاهزة، والحساء المُعلّب، والسلطات الجاهزة ذات الصلصات الثقيلة.
وقالت الباحثة الرئيسة في الدراسة، كليمنتين بريو، من جامعة السوربون: «تُظهر نتائجنا أن تقليل استهلاك المنتجات الحيوانية وحده لا يكفي، بل يجب أيضًا التركيز على تناول الأطعمة النباتية غير المُصنَّعة للحفاظ على صحة القلب».
وأشار الباحثون إلى أن جودة الطعام وطريقة معالجته أكثر أهمية من كونه نباتيًا أو حيوانيًا؛ إذ لم يكن الأشخاص الذين تناولوا بعض المنتجات الحيوانية وتجنّبوا الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنةً بمن اتبعوا نظامًا نباتيًا صحيًا قائمًا على الأطعمة الكاملة.
وأوصى الخبراء بتقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، سواء كانت نباتية أو حيوانية، والتركيز على الأطعمة الطازجة والكاملة، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني وتجنّب التدخين، للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.