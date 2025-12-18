دراسة تحذّر: الأطعمة النباتية المُصنَّعة قد تهدد صحة القلب

وأُجريت الدراسة على أكثر من 63,800 بالغ في منتصف العمر في فرنسا، على مدى يزيد على 9 سنوات، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا نباتيًا متكاملًا وغير مُصنَّع كانوا أقل عرضة بنسبة 44% للإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بغيرهم.